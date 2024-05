Calciomercato.com – Folorunsho resterà al Napoli: per lui rinnovo del contratto e totale gradimento di Conte

Michael Folorunsho, dopo una stagione molto positiva all’Hellas Verona, tornerà a Napoli e lo farà per restarci.

Secondo il quotidiano online Calciomercato.com, il Napoli è pronto a blindare Folorunsho per i prossimi anni già a partire dai prossimi giorni: “Il centrocampista classe 1998 tornerà in azzurro per fine prestito dal Verona per rimanere. Anche il prossimo allenatore Antonio Conte ha dato il totale gradimento per Michael“.

“Nei prossimi giorni l’agente del centrocampista avrà un confronto molto importante con il Napoli per iniziare la trattativa per il rinnovo del contratto. Una decisione che toglie Folorunsho dal mercato, nonostante le offerte arrivate dopo una stagione più che positiva al Verona”.