Insigne vuole riprendersi il Maradona e trasformare i fischi in applausi

Lorenzo Insigne ha ritrovato il gol su azione che gli mancava da più di otto mesi domenica scorsa contro la Lazio, gara in cui ha fornito anche un assist. Il capitano azzurro, però, non si è lasciato bene con il proprio pubblico nell’ultimo match giocato allo stadio Diego Armando Maradona contro il Barcellona. In quell’occasione, infatti, fu fischiato ed ora, come riporta Il Mattino, l’attaccante vuole riprendersi i suoi tifosi, provando a trasformare quei fischi in applausi, a partire dalla gara di questa sera contro il Milan, squadra contro la quale ha segnato già sei volte ed ultimo big match per lui prima della sua esperienza al Toronto.