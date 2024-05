Calciomercato – Dovbyk piace al Napoli: stagione sorprendente con il Girona

Artem Dovbyk è uno dei primi nomi per l’attacco azzurro.

L’attaccante del Girona ha siglato ben 24 reti in Liga e vuole continuare a sorprendere. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli si starebbe interessando all’atleta: “Per il ruolo di prima punta, come erede di Osimhen, tra i preferiti del club c’è Artem Dovbyk, ucraino del Girona, anni 26, rivelazione dell’ultima Liga di cui è stato capocannoniere con 24 gol. Costo: quaranta milioni. Ovvero la cifra della clausola”.