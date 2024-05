CorrSport – Conte al Napoli significa battaglia: le caratteristiche degli azzurri con il pugliese

L’arrivo di Antonio Conte comporterà un cambiamento totale.

Lo si capisce anche e soprattutto dal carattere del tecnico salentino. Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Sta per nascere il Napoli di Antonio Conte. Una squadra famelica, aggressiva, ambiziosa, coraggiosa. Una squadra che darà l’anima in campo e preparerà ogni partita come fosse una fi – nale. Non ci sarà un minuto da perdere. Quando l’affare verrà defi nito, e manca davvero poco, si lavorerà al mercato e alla costruzione della rosa, rispettando le indicazioni dell’allenatore le cui

richieste sono già note a De Laurentiis e al ds Manna”.