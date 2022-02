Anche Giovanni Di Lorenzo, dopo aver parlato in conferenza stampa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, e ha introdotto la sfida di domani contro il Barcellona.

Queste le sue parole:

“Sto bene, sono a disposizione dopo Cagliari: è stata una brutta botta, non riuscivo a vedere bene e non ero molto lucido. Ho preferito uscire, insieme al dottore non ho voluto rischiare, anche perché la testa è una parte delicata”.

Ritenete la qualificazione alla portata?

“Sicuramente, sarà una finale non contando più i goal in trasferta. Sarà una sfida secca, loro sono forti, ma abbiamo le armi per metterli in difficoltà; dobbiamo solo essere concentrati. Ci vogliamo qualificare”.

Avete preso delle contromisure?

“Sicuramente dopo l’andata li conosciamo meglio, hanno giocatori forti sia negli 11 che in panchina, ma noi sappiamo come affrontarli e abbiamo preparato il match. Siamo pronti e vogliamo passare il turno”.

La vostra stagione sarà indirizzata dalle prossime due partite?

“Tutte le partite sono decisive per noi, affrontiamo due squadre importanti e saranno due partite da giocare, ora pensiamo al Barcellona e siamo pronti, non vediamo l’ora di scendere in campo con uno stadio pieno e vogliamo regalare una serata importante ai tifosi”.