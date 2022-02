Oggi pomeriggio, Bruno Longhi, giornalista e telecronista sportivo, è intervenuto a Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli dalle 13 alle 16. Longhi ha parlato della partita che si terrà domani sera a Napoli e che vedrà gli azzurri di Spalletti affrontare il Barcellona guidato da Xavi; ha poi detto la sua riguardo i ruoli che Victor Osimhen e Lorenzo Insigne giocheranno in questo match. Queste sono le sue dichiarazioni:

“Non credo che questo sarà il momento fondamentale della stagione. L’andatura di questo campionato è inferiore rispetto al passato, squadre meno blasonate hanno fatto uno step in avanti e affrontandole non ti danno più la certezza dei 3 punti. Chiaro che Napoli-Barcellona sarà una partita importante, però in campionato ci saranno tante partite trappola. Fare punti con le squadre che si devono salvare sarà difficilissimo.

Osimhen è un giocatore forte, con lui il Napoli va per cielo e per terra. Negli spazi è un giocatore devastante e nello stacco aereo è incredibile, riesce a dare 20-30 centimetri a giocatori tecnicamente più forti nel gioco aereo. E’ sicuramente un pò pasticcione nello stretto che non è la sua caratteristica peculiare, però è un giocatore che porta a casa tanti punti.

Spero che Insigne giochi come fece contro il Liverpool con Ancelotti in panchina. Il ragazzo ha sia i mezzi che le qualità per fare la differenza, non basta bivaccare, deve incidere anche nelle giocate. Ovviamente vale per tutta la squadra”.