Ci sono novità in casa Napoli sul fronte calciomercato!

Come riportato da Calciomercato.it, infatti, pare che ci sia un serio interesse del club azzurro nei confronti di Gianluca Scamacca, attuale punta del Sassuolo che si sta facendo notare in campionato.

Sono stati già avviati i primi contatti, ma il giovane giocatore del Sassuolo era già nel mirino dell’Inter da un po’, ma ADL non dispera e ci prova ugualmente.

Si aggira tra i 30 ed i 40 milioni il compenso da offrire al Sassuolo che non farà sconti. L’agente dell’attaccante classe ’99, Alessandro Lucci, è ben consapevole di una trattativa ormai aperta con l’Inter, con un closing che non è ancora arrivato.

Aurelio De Laurentiis è sceso in campo per l’attaccante neroverde anche se non è prevista una cessione di Victor Osimhen. Dopo l’addio certo di Insigne e quello possibile di Dries Mertens, il Napoli sta puntando a profili giovani, dall’ingaggio in linea con gli standard del club e con la possibilità di cessione dopo un ulteriore percorso di valorizzazione.

Il club azzurro è consapevole che ci sarà una potenziale asta, anche se può far leva sulle differenze di progetto qualora l’Inter dovesse virare anche su obiettivi importanti. Gli azzurri potrebbero ripartire da un’idea di attacco devastante per forza e velocità con Osimhen e Scamacca. Un segnale importante per un Napoli che non ridimensiona, ma che prova il rilancio.