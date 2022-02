CorrSport: “A lavoro, senza sosta ma con entusiasmo”

Il Napoli prepara l’importantissima sfida contro l’Inter per portarsi incredibilmente al primo posto.

Dopo le difficoltà del mese di dicembre e le tantissime assenze, nessuno poteva mai aspettarsi una rinascita del genere e una prossimità dal primo posto davvero esigua. Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “E allora, al lavoro. Senza sosta, però con entusiasmo. Con la carica e la voglia di vivere quella che a prescindere sarà una grande serata di calcio: forse a Natale nessuno avrebbe mai immaginato di definirlo un appuntamento da scudetto, ma la serie di quattro vittorie e un pareggio infilata dal Napoli dal 6 gennaio ha riaperto i giochi. Certo, l’ Inter conserva al momento un punto di vantaggio e ha sempre una partita da recuperare con il Bologna in trasferta, però va da sé che una vittoria e dunque il sorpasso rilancerebbero a pieno titolo gli azzurri verso il grande sogno.

L’accenno a Koulibaly e alla scelta in direzione di Lobotka in secundis: “Oggi, tra l’ altro, è un giorno importante: al centro sportivo di Castel Volturno torneranno in gruppo Koulibaly e Anguissa. E per Spalletti si aprirà definitivamente il capitolo formazione: difficile davvero escludere Lobotka in questa fase, e ciò significa che Frank dovrebbe ricominciare dalla panchina; anche Juan Jesus ha firmato prestazioni di grande livello, altroché, ma come dice il signor Luciano: Kalidou è il Comandante del Napoli”. Il Napoli proverà a battere la capolista con entusiasmo e senza fermare la mole durissima di lavoro.