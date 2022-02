Gazzetta – L’incidenza di Koulibaly è clamorosa: con lui media di 2,5 punti

Kalidou Koulibaly incide tantissimo sul rendimento del Napoli.

Secondo l’edizione de La Gazzetta dello Sport, il calciatore senegalese è fondamentale da sempre negli equilibri tattici di questa squadra e con Spalletti ha ritrovato un rendimento costante e da leader e la sua presenza appare fondamentale nonostante le grandissime prestazioni di Juan Jesus: “Nelle 14 partite di campionato con il 30enne senegalese il Napoli ha vinto undici volte con una media punti di 2,5 e di 0,6 per i gol subiti. Nelle 10 giornate senza Koulibaly (out anche col Verona, per squalifica) sono arrivati cinque successi con una media punti di 1,7 e di 0,8 per le reti al passivo. Dopo alcuni disagi iniziali la difesa azzurra si è rinsaldata anche senza il suo leader. Appena un gol subito nelle ultime quattro giornate. A quota 16 è della formazione di Spalletti il miglior bottino di reti incassate in A. E domenica a Venezia, la porta del Napoli è rimasta inviolata per la tredicesima volta: nessuna squadra conta più clean sheet nei cinque campionati europei più importanti in corso. Il brasiliano Juan Jesus si è ben integrato nel ruolo di vice Koulibaly. Ma il Comandante è una garanz ia in più per il Napoli. Specialmente, nel faccia a faccia con l’ Inter. Contro l’ attacco nerazzurro, al top del campionato con 54 reti segnate, anche la migliore difesa della Serie A avverte l’ esigenza di corazzarsi ulteriormente. Soprattutto se può farlo con il suo gigante sul ponte di comando”.