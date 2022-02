Il Mattino – A centrocampo Lobotka in vantaggio su Anguissa

Stanislav Lobotka dovrebbe partire titolare contro l’Inter secondo Il Mattino.

Il quotidiano campano ha sottolineato le grandi prestazioni dell’ex Celta Vigo e Anguissa rientra da una competizione che gli ha portato via tante energie: motivo per cui, sabato alle 18 potrebbe esibirsi al Maradona ancora il folletto slovacco: “L’ impressione, ma siamo a più di 48 ore dall’ inizio del match, che Spalletti continuerà ad affidarsi alla coppia Lobotka-Fabian, con Demme e Anguissa a cui invece spetterà il compito di fronteggiare il Barcellona in Europa League. Chiaro che nella gerarchia degli obiettivi, nulla è più importante di scontro diretto con l’ Inter ed è dunque la gara del Camp Nou dove verrà fatto un minimo di turnover. Dunque, motivo per cui là in avanti improbabile che ci siano delle metamorfosi rispetto a quello che è il quadrilatero offensivo di sempre”.

Anguissa potrebbe partire dall’inizio in terra blaugrana contro il Barcellona nella sfida del 17 febbraio.