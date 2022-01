CdS – Rientro Osimhen: quando potrà essere convocato

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Victor Osimhen.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, in giornata l’attaccante nigeriano dovrebbe sottoporsi a una Tac, la quale stabilirà quando potrà tornare a disposizione di mister Spalletti.

Gli scenari sono tre. La convocazione di Osimhen in vista del derby campano del 23 gennaio oppure, in caso di riscontro entusiasmante da parte degli esami, la sua presenza in panchina già questa domenica, contro il Bologna. Nell’ipotesi di un responso negativo, invece, il rientro del centravanti partenopeo slitterebbe al 6 febbraio, a seguito della sosta Nazionale.