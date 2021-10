L’inizio del secondo tempo vede partire molto forte la Fiorentina, ma è il Napoli a passare in vantaggio: infatti, gli azzurri ribaltano il match.

Su uno sviluppo su calcio di punizione, infatti, gli azzurri attuano uno scambio in battuta, con Insigne che finta di battere, ma in realtà batte Zielinski e la mette in mezzo per Rrahmani che sigla il goal del raddoppio.

Nel Napoli, ci sono due cambi, ovvero esce Zielinski ed entra Elmas, mentre in attacco fuori Lozano per Politano. Nei viola, fuori l’ex di turno Callejon e dentro Sottil.