CorrSport – Nessuna novità sul rinnovo di Insigne, parti distanti

Non ci sono novità sul rapporto tra Insigne e società per il rinnovo di contratto.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il capitano azzurro non avrebbe ancora incontrato la società per parlare del futuro al Napoli: nessuna conversazione formale, le parti sono distanti e probabilmente si aspettano che l’una faccia il primo passo con l’altra. Il suo contratto scade nel 2022 e i tempi sembrano restringersi sempre di più. Una situazione che potremmo definire abbastanza anomala, se consideriamo il valore del calciatore e soprattutto l’importanza della sua fascia di capitano.

L’arrivo di Spalletti dovrà contribuire a risolvere questa intricata vicenda in casa Napoli, per il bene di Insigne e della squadra.