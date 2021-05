Gazzetta: “L’ingaggio di Mertens è insostenibile per il club”

Oltre al problema dei calciatori in scadenza c’è anche quello relativo ad un ingaggio troppo alto. Proprio di questo si parla nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che sostiene che, in questo momento, è insostenibile per il club partenopeo gestire l’ingaggio di Dries Mertens: “E mentre la situazione rinnovo di Insigne è congelata durante l’Europeo, si profila un’altra situazione che dovrà esser gestita. Dries Mertens è il capocannoniere assoluto azzurro, ma a 34 anni i suoi 4,5 milioni netti di ingaggio per un giocatore che non partirà titolare sono insostenibili per il club. Di solito Dries le cose se l’è risolte a quattr’occhi con De Laurentiis: sarà così anche stavolta?”.