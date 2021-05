CdS sul rinnovo di Insigne: “Una vera trattativa non c’è mai stata”

Molti sono i calciatori azzurri che sono in scadenza e ADL, dopo aver presentato il nuovo tecnico, dovrà pensare anche a loro. È il caso anche di Lorenzo Insigne (scadenza giugno 2022) su cui si è soffermata l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Tra il Napoli e il suo calciatore più carismatico esistono distanze incalcolabili, perché una trattativa vera, autentica, al di là delle manifestazioni reciproche non è mai cominciata: il pericolo di ritrovarsi nel cuore di una vicenda delicata diventa sempre più (sur)reale. Mentre si avvicina la deadline e nell’aria c’è l’assenza di una chiacchierata ufficiale, il rischio che il Napoli e il suo «scugnizzo» s’adagino in quella palude che viene artificiosamente creata tra offerta e domanda”.