Tra i due litiganti, il terzo gode. Si può riassumere così il magic moment del Napoli, protagonista di un eccellente girone di ritorno e più vicino verso il pass per la Champions: dopo essersi risollevato contro tutto e tutti dalla destabilizzante emergenza di fine inverno. Nei 92 giorni trascorsi dal ko del 24 gennaio a Verona al blitz di Torino si è infatti consumato l’ irrazionale strappo tra Gattuso e De Laurentiis, spalleggiato nella sua campagna contro la panchina da gran parte della piazza: insorta per trasformare il tecnico nel capro espiatorio della crisi azzurra e chiederne metaforicamente la testa.

Ma i propositi rivoluzionari sono andati a sbattere contro un muro di granito: quello creato intorno a Ringhio dal ds Cristiano Giuntoli e dai giocatori, che adesso sono tra i pochi a poter vantarsi di aver puntato sul “cavallo” giusto, certi com’ erano che la mancanza di risultati non fosse colpa dell’ allenatore. Su questo Insigne e compagni non hanno mai avuto dubbi ( nemmeno nel momento più buio) e a 5 gare dalla fine i fatti stanno dando ragione ai leader dello spogliatoio, che invece di approfittare di un comodo alibi hanno lottato per salvare la stagione: assumendosi le proprie responsabilità.

Fonte: Repubblica