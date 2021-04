Gazzetta: “ADL pronto a trattenere due big per convincere Spalletti”

Allo stato attuale, il nome di Luciano Spalletti è quello più forte per la panchona del Napoli. Il profilo ideale se dovesse arrivare la Champions League. L’ esperienza e il curriculum dell’ allenatore toscano rappresentano la garanzia per la scelta che dovrà fare il presidente. Le parti si sentono spesso, discutono sull’ eventuale accordo, ci sarebbe una netta differenza tra l’ offerta (2,5 milioni a stagione) e la richiesta (4 milioni), ma ogni decisione è stata rimandata a fine campionato. De Laurentiis non vuole che la squadra venga distratta da questioni esterne, la presenza negli spogliatoi, prima di ogni gara, dimostra la sua voglia di normalità, di partecipare alle tensioni della squadra e del tecnico.

Nei momenti difficili, il presidente s’ è presentato ai giocatori imponendo loro di appoggiare il lavoro del tecnico, perché nessuno l’ avrebbe sollevato dall’ incarico. Almeno fino al termine del campionato. Calendario alla mano, il Napoli ha più possibilità di Milan e Juve di entrare nelle prime quattro. Un’ eventualità che modificherebbe anche il progetto tecnico. A Spalletti verrebbe garantito un organico competitivo, provando a migliorare, magari, quello attuale. A quel punto, si tenterebbe di convincere Koulibaly e Fabian Ruiz a restare: i due, infatti, sono destinati a andare via, per loro scelta. Sul difensore adesso c’ è anche il Barcellona, mentre lo spagnolo è nei pensieri di Simeone che lo vorrebbe all’ Atletico Madrid. Col nuovo progetto, si potrebbe tentare di trattenere Koulibaly, ma anche questi discorsi verranno affrontati a tempo debito. L’ ipotesi di fallire la Champions sembra più lontana adesso.

Fonte: Gazzetta dello Sport