Il Napoli perde il migliore nel momento peggiore: adios, Chucky. Arrivederci a neanche tanto presto: distrazione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra e la previsione di 4-5 settimane di stop. E ancora: si ferma per un paio di settimane anche Ospina, vittima di una distrazione di primo grado all’ adduttore della coscia destra.

Oggi invece toccherà a Petagna sottoporsi a un esame strumentale per capire se l’ affaticamento accusato ieri potrà essere smaltito in tempi brevi e soprattutto utili in vista della doppia trasferta Granada-Atalanta.

Fonte: Corriere dello Sport