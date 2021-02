Non sarà soltanto il Napoli a giungere all’ appuntamento con i sedicesimi di finale d’ Europa League con tanti indisponibili. La buona notizia per gli azzurri è che anche il Granada, l’ avversario di giovedì, ha diversi calciatori fuori, sette per l’esattezza e nessuno recupererà in vista di giovedì.

Il Napoli ha ripreso ieri gli allenamenti, per la trasferta a Granada , Gattuso ha allertato i giovani della Primavera, stavolta c’ è anche D’ Agostino.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno