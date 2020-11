Campania zona gialla, De Luca chiama il Governo: “Così chiusi a Natale, faccio un appello ai sindaci..”

Di seguito uno stralcio delle dichiarazioni che il governatore della Campania ha rilasciato sul proprio profilo Facebook, ritenendo lascive oltre modo le misure imposte dal Governo:

“COVID-19, NESSUN RILASSAMENTO E MISURE NAZIONALI UNITARIE

#CORONAVIRUS: le decisioni del Governo sulla divisione in zone epidemiologiche dell’Italia hanno creato problemi del tutto prevedibili.

Rimango convinto della necessità di misure nazionali unitarie, anche più rigorose, per una azione più efficace di contrasto al Covid, a fronte di una diffusione sostanzialmente omogenea del contagio.

C’è chi è in zona rossa o arancione fra un mese riapre tutte le attività, avendo frenato il contagio; e chi oggi chiude gli occhi, dovrà bloccare tutto nel periodo natalizio.

Comportamenti irresponsabili, ancora largamente presenti nei nostri territori, rischiano di pregiudicare tutto e di far saltare due dati per noi decisivi che stiamo difendendo con l’impegno straordinario di tutto il personale sanitario: una presenza contenuta nelle terapie intensive, e un numero contenuto di persone che perdono la vita in relazione alla popolazione residente.

Invito i Sindaci a predisporre da oggi la chiusura dei lungomari e di parte dei centri storici nei fine settimana. Invito a predisporre attività di controllo e di sanzione per chi ancora oggi, gira senza mascherina”.