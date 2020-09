I rapporti tra Maksimovic e la società azzurra non sarebbero dei migliori, come riportato dall’edizione quotidiana di Repubblica. Nessun tipo di accordo sul possibile rinnovo del difensore serbo e distanza tra le parti da diverso tempo: potrebbe essere una stagione negativa per il difensore, ragion per cui il Napoli ha bloccato anche la cessione di Sebastiano Luperto.

Si attendono sviluppi legati a questa situazione.