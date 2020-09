Alla fine del mercato non manca molto, sta arrivando il rush finale, quello più caldo. Il ds Giuntoli sta provando a piazzare quanti più esuberi, tanti, in questi ultimi giorni. Uno di questi è Amin Younes, l’esterno è a un bivio: far parte ancora del Napoli con un ruolo da ultimo esterno per completare il reparto e quindi con poche chance di imporsi o cercare fortuna e continuità, quella che negli ultimi anni gli è mancata, da un altra parte.

Il Napoli dal canto suo sta riflettendo, secondo quanto riportato da TuttoSport, se Younes verrà ceduto già è stato individuato il sostituto:

“Potrebbe rimanere, invece, Younes per completare la lista degli esterni offensivi, altrimenti al suo posto potrebbe arrivare Deulofeu, in prestito dal Watford retrocesso nella seconda serie inglese”