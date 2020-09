Difficile, ma non impossibile. Gli ottimi risultati in campionato potrebbero convincere ADL a comprare il tassello che manca per rendere più competitiva la rosa.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, non è questa un’ipotesi da escludere a priori: se il Napoli dovesse uscire dalla gara di Torino con ancora l’imbattibilità in tasca, dopo tre giornate di campionato, tutto ciò potrebbe servire da stimolo affinché il presidente possa provare il colpo.