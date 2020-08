Coronavirus, il bollettino di oggi 22 agosto

Il Coronavirus continua a diffondersi in Italia. Come di consueto è arrivato il bollettino odierno della Protezione Civile sull’andamento della pandemia in Italia. Questi i dati raccolti nelle ultime 24 ore:

I dati ufficiali di oggi 22 agosto:

Nuovi contagi: +1.071 (+0,42%)

Decessi: +3 (+0,01%)

Guariti: +243 (+0,12%)

Soggetti attualmente positivi: 17.503

Incremento dei soggetti attualmente positivi: +825

Tamponi: +77.674

Rapporto nuovi contagi/tamponi: 1,38%

I dati per regione:

Lombardia 98.077 (+ 185, +0,2%; ieri +174)

Emilia-Romagna 30.788 (+ 80, +0,3%; ieri +82)

Veneto 21.810 (+160, +0,7%; ieri +116)

Piemonte 32.301 (+ 41, +0,1%; ieri +39)

Marche 7.105 (+10, +0,1%; ieri +17)

Liguria 10.617 (+34, +0,3%; ieri +21)

Campania 5.584 (+61, +1,1%; ieri +67)

Toscana 11.116 (+53, +0,5%; ieri +79)

Sicilia 3.967 (+48, +1,2%; ieri +44)

Lazio 9.763 (+215, +2,3%; ieri +137)

Friuli-Venezia Giulia 3.616 (+33, +0,9%; ieri +36)

Abruzzo 3.628 (+24, +0,7%; ieri +23)

Puglia 4.992 (+22, +0,4%; ieri +35)

Umbria 1.620 (+18, +1,1%; ieri +22)

Bolzano 2.856 (+19, +0,7%; ieri +5)

Calabria 1.390 (+11, +0,8%; ieri +2)

Sardegna 1.653 (+44, +2,7%; ieri +42)

Valle d’Aosta 1.221 (nessun nuovo caso per il secondo giorno consecutivo)

Trento 5.025 (+9, +0,2%; ieri +4)

Molise 510 (+1, +0,2%; ieri +2)

Basilicata 497 (+3, +0,6%; ieri nessun nuovo caso)