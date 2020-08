Sky – Conte verso l’addio, Inter pronta a contattare il sostituto: un nome in pole

Qualora Antonio Conte dovesse insistere sulla necessità di rinforzarsi per migliorare obiettivi e rendimento, allora diventerebbe impossibile trovare un compromesso con la società. Starà a quel punto all’allenatore prendere una decisione, se restare a queste condizioni oppure no. Ci sarà poi da affrontare il discorso economico contrattuale, dal momento che l’allenatore ha ancora due anni di contratto. L’Inter in caso di divorzio andrà su Allegri che però non è stato ancora contattato direttamente. Si aspetterà martedì, il giorno della verità. Lo riporta il sito di Sky Sport.