Barcellona-Psg – Le formazioni ufficiali del big match di ritorno dei quarti di finale di Champions League

In Spagna alle ore 21 andrà in scena un match che prospetta tanto spettacolo e divertimento tra il Barcellona di Xavi Hernandez ed il PSG dell’ex Luis Enrique. All’andata i catalani sono riusciti a sbancare il Parco dei Principi con una vittoria per 2-3, che permette di giocare con meno pressione la sfida. Dall’altra parte a dover rifarsi dove aver toppato nel match d’andata è il fenomeno del club parigini, Kylian Mbappe, che nella capitale francese non è riuscito ad esprimersi come al solito, fermato molte volte dal 2007 Cubarsì. Per questa sfida Xavi ripropone quasi lo stesso 11 visto all’andata, con una sola differenza, la presenza al centro del campo di Pedri al fianco di De Jong e Gundogan. I francesi invece si affidano ad un tridente d’attacco ad alta velocità, composta dall’ex Ousmane Dembele, Kylian Mbappe e Bradley Barcola. Queste le formazioni ufficiali del match:

Barcellona – Ter Stegen; Cancelo; Cubarsì; Araujo; Koundé; De Jong; Pedri; Gundogan; Yamal; Lewandowski; Raphinha

Psg – Donnarumma; Marquinhos; Mendes; Hakimi; Hernandez; Vitinha; Fabian Ruiz; Zaire-Emery; Barcola; Mbappe; Dembele