Come riporta Sport, il Barcellona recupererà Joao Felix per l’andata degli ottavi di Champions League contro il Napoli. Il portoghese ha smaltito l’infortuno alla caviglia che lo ha tenuto fermo per circa un mese. Date le assenze di Rafinha e Ferran Torres, il recupero di Joao Felix diventa una benedizione per la squadra allenata dal campione del mondo Xavi