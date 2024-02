Calamai contro ADL: “E’ un pericolo, fa tutti i ruoli ed è troppo invasivo”

A TMW Radio, durante Maracanà, Luca Calamai lascia spazio ad ADL nella sua rubrica:

“Il mezzo disastro del Napoli contro il Genoa porta un nuovo giro di giostra. Al posto di Mazzarri arriva Calzona, vice di Sarri che di Spalletti. Ed è il segnale di una confusione nel club. Cerchi qualcosa che ti riporti ai bei momenti passati e c’è di mezzo ADL. A lui va un altro 4, perchè è diventato quello che fa tutti i ruoli. E questo è un elemento pericolosissimo in questo momento del Napoli, non perché non sia un ottimo presidente, ma se fa tutto allora fa grande confusione. Non c’è da stupirsi se il Napoli è la squadra che dopo uno scudetto ha fatto meno punti nella storia. Ora cerchi ancora altro, perchè se il Napoli va fuori dalla Champions c’è un bagno economico che rischia di riportare il Napoli al passato“.

Mazzarri? “Ora credo sia una questione di dignità. Come Garcia veniva da un momento non facile e in partenza accetta tutto, è questa la verità. Poi ti scontri con la realtà dei fatti ma dovresti accettare la realtà e fare un passo indietro. Con questa situazione un allenatore forte perchè dovrebbe andare? C’è un presidente troppo presente, invasivo, e gli allenatori importanti vogliono figure intermedie e catene di comando chiare, qualcuno con cui confrontarsi “.