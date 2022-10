GdS – Italia in Champions: Napoli, nessuno più vincente

“Navighiamo tra coppe e campionato, sballottati dalle onde di una stagione che non avevamo mai visto né vissuto – con un Mondiale in mezzo – e che quasi sicuramente non rivedremo né rivivremo mai ”. Con queste parole il quotidiano La Gazzetta dello Sport inizia l’articolo sull’Italia in Champions, rappresentata da 4 grandi squadre.

Napoli, Milan, Inter e Juventus sono i quattro club italiani qualificati nella più prestigiosa competizione calcistica europea e il Napoli è ‘il fiore all’ occhiello del calcio italiano’: in Europa, nessuno è così trascinante, entusiasmante, ma soprattutto vincente.

Nel caso in cui riuscissimo a portare almeno tre squadre agli ottavi, saremmo probabilmente la seconda forza del continente per numero di formazioni qualificate, alle spalle dell’Inghilterra e davanti alla alla Spagna, che rischia di avere solo il Real nella fase a eliminazione diretta.

Insomma, da italiani abbiamo buoni motivi per essere soddisfatti.