La Repubblica – L’infortunio di Anguissa sarà gestito con prudenza per evitare ricadute

L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto sull’infortunio di Zambo Anguissa. Secondo il quotidiano per il centrocampista, a differenza di Rrahmani, i tempi saranno minori ma bisognerà far attenzione, a non affrettare i tempi di recupero e procedere con calma. Questo perchè gli infortuni muscolari comportano spesso ricadute ed è un rischio che nessuno vuole correre: né il Napoli , ma nemmeno il giocatore che rischierebbe a quel punto anche i mondiali. Di sicuro l’ex Fulham salterà le partite contro Bologna e (forse) Roma di campionato, poi si vedrà. Definito già intanto il suo sostituto: Ndombele. Il francese sta migliorando la sua condizione e scalpita per essere protagonista.