CdM – Spalletti tiene tutti sulla corda! Guai a sottovalutare il Bologna

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla partita di domani del Napoli contro il Bologna. Secondo il quotidiano domani arriva il Bologna, avversario ostico e voglioso di riscatto dopo la contestazione dei tifosi e le difficoltà ancora non risolte dopo il cambio in panchina Mihajlovic-Thiago Motta. Il Bologna nelle ultime tre partite ha portato a casa un solo punto con il pareggio contro la Sampdoria. Il tecnico dei felsinei è alle prese con il dubbio Arnautovic. Il centravanti austriaco ha segnato sei degli otto gol realizzati dal Bologna in campionato e sarà fondamentale capire quanto lavoro in gruppo riuscirà a fare nella rifinitura. Spalletti insiste sulla testa dei suoi ragazzi. Ha messo in guardia la squadra sulle motivazioni suppletive che avranno tutti gli avversari per alimentare l’orgoglio di fermare la capolista dopo nove vittorie consecutive