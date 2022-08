Champions League – I risultati del weekend delle avversarie del Napoli

Il Napoli si trova nel girone A della Champions League, accompagnato da altre tre grandi squadra come Liverpool, Ajax e Rangers. Tra le quattro, solo il Napoli non è riuscito a guadagnare i tre punti. I risultati:

LIVERPOOL– Bournemouth 9-0: Liverpool scatenato, la formazione di Klopp ha travolto gli avversari segnando cinque gol nella prima frazione e quattro nella seconda.

Utrecht-AJAX: Niente spettacolo, ma comoda vittoria per due reti a zero contro una contendente per le posizioni europee.

RANGERS – Ross County: Anche gli scozzesi si sono scatenati, spazzando via gli avversari per quattro reti a zero. I finalisti dell’ultima Europa League sono ancora imbattuti.