Il Roma – Spalletti: “Ci hanno giocato addosso, Kvara sottotono…”

L’edizione odierna de Il Roma riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti a seguito dello 0-0 contro la Fiorentina.

Il tecnico toscano ha sottolineato la difficoltà del suo gruppo squadra nell’avere la meglio sul pressing della Viola: “Loro rompono con un centrale e ti vengono a prendere il centrocampista, stasera Zielinski. Bisognava liberare con la qualità qualcuno, invece siamo stati poco bravi a farlo. E da dietro poche scelte per trovare il passaggino morbido che mettesse in condizione più semplice quelli davanti“.

Su Kvara: “È stato sotto livello. Si è intestardito nel portare palla e ha subito un po’ di fisicità in alcuni momenti. Ma quella palla per Lozano…”.

Infine, sulla suggestione Ronaldo: “Non ho tempo per pensare ad altre cose perché si gioca spesso, ci si allena tutti i giorni, ho una squadra da far carburare. Quando sono entrati quei cinque calciatori nel secondo tempo non siamo riusciti a dare l’impulso che potevamo dare avendo dei calciatori di questo livello freschi”.