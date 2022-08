Sky: “Senza passi in avanti si chiudono le trattative”

Secondo la redazione di Sky Sport, il Napoli potrebbe accelerare nelle prossime ore sia per Ronaldo e sia per Navas, ma qualora le trattative non dovessero sbloccarsi entro le prossime 48 ore, sarebbe molto difficile chiuderle con esito positivo. Queste le parole nello specifico: “Per Ronaldo prossime 48 decisive, senza passi avanti non ci sarebbe più tempo per chiudere… Per Navas stesso discorso, al momento non ci sono accordi, se non arriveranno nelle prossime 48 ore la pista si complicherebbe”.