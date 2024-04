Benitez: “Non è facile sostituire Spalletti, i tifosi vogliono vedere l’intensità”

Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, ha parlato con La Gazzetta dello Sport riguardo al futuro della panchina azzurra e alla stagione attuale. Ecco il suo pensiero: “A un certo punto, ciò che conta è l’esperienza e la solidità. Gli infortuni ai giocatori chiave diventano molto pesanti se la qualità complessiva della rosa non è sufficientemente alta. Inoltre, sostituire Spalletti non sarebbe stato facile per nessuno, vista la sua capacità di ottenere risultati e di creare un legame con i tifosi.

Serve un allenatore di alto livello, non necessariamente giovane. Credo che ogni tecnico debba essere in grado di adattare il proprio sistema alla squadra che allena. Si parte con un’idea di gioco e la si modella a seconda delle caratteristiche dei giocatori. Non è solo questione di 4-3-3 o 3-5-2: i tifosi vogliono vedere intensità, competitività e impegno. Essere capaci di adattarsi agli avversari è importante, ma è ancora meglio saper imporre il proprio stile di gioco”.