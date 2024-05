Bale vicino al Napoli, l’assurdo racconto di Gotti: “Sfumò dopo 20 giorni, ecco perché”

Bale al Napoli? Per molti potrà sembrare una di quelle assurde voci di mercato inconcretizzabili, ma è ciò che stava per accadere ormai più di dieci anni fa. A svelarlo, è l’attuale allenatore del Lecce Luca Gotti, che All’epoca scoprì il talento gallese e lo propose al club azzurro.

Ecco le sue parole in conferenza stampa: “Qualche anno fa c’era Mazzarri allenatore del Napoli, per gennaio il Napoli cercava un quinto di sinistra per il 3-5-2. Io avevo visto un giocatore nelle nazionali giovanili, giocava da terzino, mi piaceva molto e sembrava un quinto perfetto. Il direttore del Napoli di allora era Bigon, un mio caro amico. Discutevamo in macchina e gli dissi che al Tottenham c’era un giovane che secondo me era un ottimo quinto, era Gareth Bale. Lui lo vede, gli piace e va a parlare col Tottenham. Poi 20 giorni dopo fa tripletta a San Siro con l’Inter e non si fa più nulla”.