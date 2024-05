Il Mattino – Raspadori dal primo minuto, le ultime

Il Napoli punta a ottenere 6 punti contro Fiorentina e Lecce per qualificarsi alla prossima Conference League. Questo obiettivo permetterebbe ai partenopei di partecipare alle competizioni europee per il quindicesimo anno consecutivo, nonostante una stagione da dimenticare in fretta. Per la partita di stasera in trasferta contro la Fiorentina, Calzona dovrà fare a meno di Osimhen. Secondo Il Mattino, il favorito per sostituire il nigeriano è Giacomo Raspadori, in vantaggio su Simeone. Raspadori dovrebbe guidare il tridente d’attacco, completato da Politano e Kvaratskhelia, con una possibile sorpresa rappresentata da Ngonge come titolare dal primo minuto.