Tmw – Gasperini al bivio: il Napoli offre un triennale, l’Atalanta il rinnovo

Gian Piero Gasperini è al momento la prima scelta per la panchina del Napoli, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb. Stando a quanto riportato dal portale, Aurelio De Laurentiis avrebbe messo in standby i vari candidati come Conte, Pioli e Italiano per accentrarsi completamente sul tecnico dell’Atalanta. Tuttavia, la sua risposta arriverà solo al termine della stagione, visti i fitti impegni che attendono il club orobico. Infatti, la risposta dell’allenatore arriverà presumibilmente dopo la conquista della matematica qualificazione alla Champions League e successivamente alla finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. La società atalantina però, non ha intenzione di lasciarlo andare, ed ha pronto per lui un rinnovo di contratto. Dall’altro lato, c’è De Laurentiis che offre un triennale nel quale Gasperini avrà il compito di riportare la squadra nelle prime posizioni della classifica. Cosa sceglierà? È ancora tutto da decidere.