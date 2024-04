Secondo quanto riportato da Il Mattino, la Premier League tenta e non poco il capitano degli azzurri, Giovanni Di Lorenzo. Il terzino italiano chiederà un incontro con ADL a fine campionato. La sua intenzione è quella di restare, ma allo stesso tempo vuole garanzie sul progetto e sulla volontà di tornare protagonisti sin da subito. In caso giocatore e società decidessero di prendere strade diverse, Di Lorenzo non vuole restare in Italia.