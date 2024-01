TMW – Il Genoa tratta con il Napoli per Ostigard, ecco i dettagli dell’offerta

Il Genoa è alla ricerca di un nuovo difensore centrale dopo l’addio di Dragusin, trasferito al Tottenham pochi giorni fa.

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la società rossoblù è in trattativa con il Napoli per provare a ingaggiare Leo Ostigard.

Il difensore centrale norvegese, dopo aver vinto lo scudetto la scorsa stagione, potrebbe dire addio al Napoli già per questa finestra di mercato a causa del suo scarso minutaggio.

Il Genoa ha sul piatto una cifra tra i 5 e i 7 milioni di euro acquistare a titolo definitivo Leo Ostigard: si tratterebbe di un ritorno per il centrale norvegese dopo l’avventura in rossoblù durata per i primi sei mesi del 2022.