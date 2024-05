Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Napoli dovrebbe escludere dalla lista degli attaccanti 2 obiettivi per il post Osimhen. Si trattano di Santiago Gimenez del Feyenoord e di Jonathan David del Lille, da tempo sul taccuino del Napoli, ma desiderosi di giocare in Champions già nella prossima stagione. Resta ancora percorribile la pista che porta ad Artem Dovbyk, classe ’97 in forza al Girona che Manna potrebbe convincere ad accettare gli azzurri.