Il futuro di Osimhen sarà lontano da Napoli, bisognerà capire, però, quale squadra riuscirà a convincere Victor e saldare la clausola.

Ne ha parlato l’edizione de Il Mattino, secondo cui il nigeriano sarebbe stato attenzionato in particolar modo dal PSG, pronto anche a versare la cifra per acquistarne di diritto le prestazioni, pari a 120 milioni di euro. Non è da escludere, però, ancora l’approdo in Premier League.