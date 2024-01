De Maggio: “Contento degli acquisti del Napoli, ma punterei su Zirkzee in caso di addio di Osimhen”

Il giornalista Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante il programma radiofonico Radio Goal.

Il giornalista, esprimendosi sulla finestra di calciomercato invernale del Napoli, ha detto: “Sono molto contento dell’acquisto di Ngongè e di Traorè, ma se fossi nel Napoli farei un’altra operazione: in caso di partenza di Osimhen offrirei al Bologna 50 milioni per Zirkzee. Un tridente Ngongè-Zirkzee-Kvaratskhelia, sarebbe pazzesco”.

Inoltre, il Napoli starebbe trattando Matija Popovic, un talento serbo che è stato molte volte accostato al Milan, ma la trattativa con i rossoneri non è mai andata in porto. De Maggio, riguardo il gioiello serbo, si è espresso così: “Spero che il Napoli metta le mani su Popovic, è una stella, però dovrebbero girarlo al Frosinone perchè non ci sono slot da extracomunitari”.