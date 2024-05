Come riporta Sportmediaset, in Inghilterra si sta parlando di un clamoroso scambio tra Napoli e Manchester United: Osimhen per Hoijlund. Al momento sono solo voci ma l’interesse per il nigeriano da parte dello United ha radici profonde. Anche quello degli azzurri per Hoijlund, seguito in passato da Giuntoli quando era ancora il ds del Napoli. Il possibile arrivo di Gasperini sulla panchina partenopea potrebbe agevolare questa trattativa che ad oggi resta solo un’ipotesi.