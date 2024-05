Anche Claudio Ranieri rientrerebbe nel casting di ADL per la prossima stagione.

Ne avrebbe parlato l’edizione serale del TG1, secondo cui anche l’attuale tecnico del Cagliari, che ha da poco festeggiato la permanenza in Serie A vincendo a Reggio Emilia per 0-2, potrebbe risultare in lizza per un posto sulla panchina azzurra nella stagione 2023/2025.