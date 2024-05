Ceccarini: “Il Napoli spinge per Gasperini, difficile arrivare a Conte”

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, ha parlato del futuro del prossimo allenatore del Napoli nel suo editoriale. Ecco cosa scrive:

“Il Napoli è pronto a far partire con decisione le manovre per la nuova stagione. A breve ci sarà anche l’ufficialità di Manna ma è chiaro che il primo passo sarà l’allenatore. Viste le difficoltà ad arrivare a Conte, il presidente De Laurentiis sta cercando di ottenere il sì di Gasperini, che deve decidere se proseguire o meno il suo splendido lavoro di 8 anni alla guida dell’Atalanta. Mercoledì ci sarà anche la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen e i suoi pensieri ora sono tutti per questo appuntamento con la storia. Poi sarà il tempo delle decisioni. Resiste anche la candidatura di Pioli, più defilata quella di Italiano”.