Si avvicina il mercato di gennaio: due azzurri valutano l’addio

Il Napoli ha diversi esuberi in rosa e con l’avvicinarsi del mercato di gennaio alcuni potrebbero salutare. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, Demme e Gaetano non sono soddisfatti del loro impiego e stanno iniziando a guardarsi attorno: “Il Napoli sta lavorando alla cessione di Demme, contratto in scadenza a giugno, è da due anni ai margini della rosa e percepisce un ingaggio lordo di 3 milioni. Un altro azzurro che potrebbe chiedere di andare a via è Gaetano, con il Parma molto interessato a prenderlo in prestito”.