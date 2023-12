Tuttosport – Mario Rui potrebbe essere convocato per Napoli-Cagliari

L’edizione odierna di Tuttosport scrive a proposito di Mario Rui e del suo ritorno in campo. Il terzino portoghese, fermo per infortunio da un mese, è vicinissimo al ritorno sul rettangolo verde, secondo quanto riportato. L’ex Roma pare aver smaltito la lesione all’adduttore rimediata nel corso di Napoli-Empoli. In occasione della prossima gara di campionato contro il Cagliari, può tornare nell’elenco dei convocati consentendo a Walter Mazzarri di disporre di un uomo di ruolo in quella posizione.