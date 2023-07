Napoli su Danso per la difesa, ma il Lens chiede 30 mln. La situazione

Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale per sostuire Kim Min-Jae, trasferitosi al Bayern Monaco. Come dichiarato dallo stesso presidente De Laurentiis, la società ha puntato già tanti giocatori ed è alla ricerca di quello giusto. Tra gli uomini seguiti dai partenopei c’è Kevin Danso, centrale del Lens.

Come riportato da Il Mattino, gli azzurri lo avrebbero messo in pole position come post-Kim, ma la richiesta del club francese sembra essere troppo alta: “Il Napoli vuole arrivare a Kevin Danso. Non mancano i contatti con il club francese da parte degli azzurri, ma servono almeno 30 milioni di euro per arrivare alla chiusura positiva della trattativa. La dirigenza potrebbe sfruttare la volontà del giocatore: ‘Danso ha avvertito il Lens che l’avventura in Italia non gli dispiacerebbe. Soprattutto con i campioni d’Italia’. La cifra comunque rimane elevata, al momento il Napoli valuta il giocatore non più di 18 milioni di euro. Resta da capire se il club francese deciderà di abbassare le pretese nelle prossime settimane”.