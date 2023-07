CdS – Zanoli resta a Napoli? Rifiutata un’offerta dal Portogallo per il terzino

Tra i tanti aspetti da sistemare, il Napoli sta lavorando molto anche per il vice Di Lorenzo. Gli azzurri hanno infatti avuto contatti con l’Hellas per Davide Faraoni, che sembra però intenzionato a rimanere a Verona. Il club potrebbe quindi optare per un talento che ha già in squadra: Alessandro Zanoli, terzino classe 2000, che dopo qualche presenza in maglia azzurra, è stato girato in prestito alla Sampdoria per la scorsa stagione. Nelle scorse settimane la richiesta per un nuovo prestito pare sia arrivata sempre da Genova, stavolta sponda rossoblù.

Il futuro del terzino resta però incerto: come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli ha infatti rifiutato recentemente un’offerta dal Portogallo, precisamente dallo Sporting Lisbona. Un indizio che potrebbe aprire due strade: quella della priorità al Genoa o quella della permanenza in maglia azzurra. Rudi Garcia, intanto, ci tiene a osservarlo da vicino. A Dimaro, Zanoli sta ricevendo apprezzamenti dal suo nuovo allenatore e sembra che adesso la conferma per il prossimo campionato possa essere uno scenario più concreto rispetto a qualche settimana fa.